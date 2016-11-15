美国规定“低噪音汽车”需有示警声音功能 以减少事故伤亡

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月14日 - 美国政府周一敲定一项延宕已久的规定，将要求电动车和混合动力车等“静音汽车”在时速达到18.6英哩(30公里)以上时需发出示警音，以减少行人、自行车和盲人交通事故。
国会提出的这项规定将要求从2019年9月起，特斯拉(TSLA.O)、日产(7201.T)和丰田汽车(7203.T)等的所有车款都需具备上述示警声音功能。美国运输部称预计该规定在2020年之前可帮助每年减少2,400起伤亡事件，还要求对约53万辆2020年车型加配示警音功能。
美国国家公路运输部门称，该规定将使汽车行业每年增加3,900万美元成本，因为制造商需要加装一个外部防水扬声器。但每年能因事故减少而获益2.5-3.2亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷宜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。