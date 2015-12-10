美国最安全汽车排行榜出炉 日系和德系车占绝大多数

路透华盛顿12月10日（记者 David Shepardson） - 美国公路安全保险协会（IIHS）称，日本和德国汽车制造商占据了美国公路最安全汽车排行榜的绝大多数位置，部分归因于这些汽车安装的预防正面碰撞的先进技术。

IIHS周四称，在2016年度“顶级安全之选”（Top Safety Pick+）中脱颖而出的48个车型中，丰田汽车(7203.T)以9个车型折桂，其中包括在美国市场最畅销的凯美瑞。

另有13款车型入选“安全之选”（Top Safety Pick）。这些经常出现在汽车广告中的评选今年遵循了较往年更加严格的安全标准。

美国汽车安全监管机构周二宣布了针对碰撞安全测试的一项重要改革建议，要求希望获得最高级别五星评级的汽车制造商在新车上加装碰撞规避技术。

本田汽车(7267.T)在IIHS的2016年度最安全车型评选中以八个车型入围，位居第二，紧随其后的是大众汽车(VOWG.DE)，七个车型入选，之后的是斯巴鲁汽车(9778.T)，六个车型上榜。

为了赢得IIHS的最安全车型评选，汽车制造商必须装配正面碰撞预防系统，包括自动刹车能力，以预防追尾碰撞。

在美国汽车品牌中，仅有菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI) 的克莱斯勒200和菲亚特500X车型获得最安全汽车殊荣。（完）