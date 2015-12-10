美国最安全汽车排行榜出炉 日系和德系车占绝大多数

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透华盛顿12月10日（记者 David Shepardson） - 美国公路安全保险协会（IIHS）称，日本和德国汽车制造商占据了美国公路最安全汽车排行榜的绝大多数位置，部分归因于这些汽车安装的预防正面碰撞的先进技术。
IIHS周四称，在2016年度“顶级安全之选”（Top Safety Pick+）中脱颖而出的48个车型中，丰田汽车(7203.T)以9个车型折桂，其中包括在美国市场最畅销的凯美瑞。
另有13款车型入选“安全之选”（Top Safety Pick）。这些经常出现在汽车广告中的评选今年遵循了较往年更加严格的安全标准。
美国汽车安全监管机构周二宣布了针对碰撞安全测试的一项重要改革建议，要求希望获得最高级别五星评级的汽车制造商在新车上加装碰撞规避技术。
本田汽车(7267.T)在IIHS的2016年度最安全车型评选中以八个车型入围，位居第二，紧随其后的是大众汽车(VOWG.DE)，七个车型入选，之后的是斯巴鲁汽车(9778.T)，六个车型上榜。
为了赢得IIHS的最安全车型评选，汽车制造商必须装配正面碰撞预防系统，包括自动刹车能力，以预防追尾碰撞。
在美国汽车品牌中，仅有菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI) 的克莱斯勒200和菲亚特500X车型获得最安全汽车殊荣。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。