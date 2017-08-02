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2017年8月2日 / 凌晨12点18分 / 2 天前

汽车产业：美国7月汽车销量下降，车厂减少向租赁车队售车

路透新闻部

1 分钟阅读

路透底特律8月1日 - 美国汽车生产商周二称，7月继续减少向日租车队出售汽车，该业务利润微薄；此外美国轿车和轻型卡车整体销售连续第五个月下降。

据追踪行业销售的Autodata Corp，美国轿车和轻型卡车7月销售年率降至1,673万辆，上年同期为1,780万辆。

投资者周二抛出底特律三大汽车生产商股票。通用汽车(General Motors)股价下跌约3.5%，福特汽车(Ford)跌约2.5%。

通用汽车、福特、菲亚特克莱斯勒汽车、日产汽车和现代汽车等主要汽车生产商表示，他们7月大幅减少租赁轿车销售，称这个决定是把获利放在销量之前。

汽车厂商之前以较低的利润向租赁公司售车，以避免工厂停工。底特律的汽车企业在签订更为灵活的劳资协议后，改变了策略。业内高管称，他们可以更为迅速地关停工厂以减少供应，而且要求更高的价格。菲亚特克莱斯勒就停产了几款针对汽车租赁公司的车型。

令美国厂商更为担心的是，大型皮卡的销量下降4%，大型运动型车(运动休旅车，SUV)的销量锐减20%。在主要的皮卡车型中，只有福特的F系列皮卡的销量增长6%。

在日本汽车厂商中，只有丰田的销量较上年同期增长4%。本田销量减少1%，日产汽车销量下降3%。(完) (编译 王丽鑫/张荻； 审校 许娜/杜明霞)

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