焦点：美国3月汽车销量低于预期 表明长期荣景可能不再

路透底特律4月3日 - 主要美国汽车制造商的3月销售数据低于市场预期，初显美国长期以来的汽车销售荣景可能终于失去力道。

通用汽车(GM.N)股价收跌3.4%，菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)收低4.8%，福特汽车(F.N)收盘下滑1.7%。

汽车行业杂志WardsAuto公布，美国3月经季节调整后轻型汽车销量年率(SAAR)为1,653万辆。行业咨询公司Autodata称，3月SAAR为1,662万辆。

这低于路透调查的分析师预估的1,730万辆，而且是8月来首次低于1,700万辆。SAAR是个很重要的行业指标。

3月“市场非常非常艰难”，日产汽车(7201.T)美国销售副总裁Judy Wheeler说，“今年将是不平静的一年，我想大家都意识到了这一点。”

汽车制造商加大产品促销力度，越来越高的库存水平以及销售折扣力度让业内专家日益担心。市场打价格战，也许会损害车企的利润。

汽车行业咨询机构凯利蓝皮书(Kelley Blue Book)的执行出版人Karl Brauer称，虽然3月份总体销售看上去不错，但折扣力度也在全面增大。

日产汽车的Wheeler称，日产汽车的内部数据显示，每辆车的折扣较上年同期增加了441美元，而库存也在上升。

日产卡车、SUV和跨界车销量增长26%，并触及纪录高位，尤其是Rogue跨界车。

美国的汽车销量自经济大衰退结束以来一直在上升，去年触及1,755万辆的纪录高位。

3月卡车和SUV畅销推动部分主要汽车商的总销量上升，但轿车销售受到影响，因美国消费者继续在低汽油价格的环境下回避较小型的汽车。

通用汽车公布3月销量增长2%，至略高于256,000辆，其中Tahoe和Suburban两款SUV销量更是创下2008年以来的最佳月度销售成绩。

福特汽车(F.N)销量下滑逾7%至236,000辆，其对租车行、企业和政府实体的批量销售按年下降了近17%。福特F系列皮卡车销量则按年增长10%。

丰田汽车(7203.T)报告销量下滑2.1%。菲亚特克莱斯勒称销量同比下降5%，但其热销的Ram皮卡销量增长6%。

本田汽车(7267.T)报告销量同比整体减少0.7%，但卡车销量增加8.4%。

通用汽车周一收跌3.37%至34.17美元，福特汽车收低1.72%至11.44美元。菲亚特克莱斯勒在纽约市场收跌4.76%至10.41美元。

该消息亦拖累汽车零售股。汽车零售商Penske Auto Group (PAG.N)收低1.86%，Group 1 Automotive (GPI.N)亦跌6.86%。(完)