《汽车产业焦点》皮卡销售强劲助力美国5月汽车销售

**通用汽车对大客户销量下降**

跨界车型是当月的另一个亮点，如通用汽车的Chevrolet Equinox。日产汽车 的跨界SUV车型Rogue销量增长了45%，它也是该公司在美第二畅销车型。

汽车销售是反映美国消费者支出情况的早期指标。5月是过去七个月中的第六个月汽车销售年率超过1,500万辆，4月该数字下降到1,490万辆。

据Autodata数据，通用汽车的美国市场占有率从一年前的18.4%下降至17.5%。作为美国最大的汽车制造商，通用5月汽车销量增长3%，低于预期。

通用称，市场占有率下跌部分是因为面向大客户的销量下跌10%，这些大客户包括政府、商业和租车公司买家。通用面向消费者的销量5月提高9%，这部分销售的利润率通常高于大客户。

但通用的美国竞争对手表现超出了分析人士的预期。美国市场第二大汽车企业福特汽车公布销量增长14%，美国市场占有率也从16.2%升至17%。

在经济衰退期间，很多美国人推迟了购买新车的计划。这种“积压”需求两年来一直推动着美国汽车销售。高管们表示，这一销量来源越来越难以利用，但是美国经济走强正在帮助维持汽车行业的增长势头。

“很困难，因为每天都充满竞争，但是，房屋市场在带动卡车销售，”通用汽车美国销售业务负责人Kurt McNeil表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)