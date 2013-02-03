《美国经济焦点》1月汽车销量显示新年开局强劲,料领先经济复苏脚步

* 汽车销售增长14%,销售年率1,530万辆--Autodata

* 通用、福特和丰田销售超出市场预期

* 克莱斯勒、本田和日产销量逊于预期

* 整体销售符合市场预期

路透底特律2月1日 - 美国1月汽车销量增长14%,汽车业在严重衰退后的复苏进入第四年,因越来越多的美国消费者寻求更换老旧轿车和卡车.

据行业调查企业Autodata,美国汽车销售年率1月为1,530万辆,连续第三个月保持在1,500万辆关卡上方.

数据表明2013年汽车业增长将继续领先美国整体经济复苏脚步.行业高管和分析师称,新车"被压抑的需求",美国楼市改善,以及利率降低将提振今年新车销售.

"由于财政悬崖辩论以及新税率,新年伊始时我们都有些担心,"丰田汽车 美国丰田品牌销售主管Bill Fay称."汽车业再次脱颖而出,成为经济中的亮点."

整体销售符合华尔街预期,不过各汽车厂表现不一.丰田,通用汽车,福特汽车 优于预期,其他企业如本田 等则逊于预期.

尽管目前的销售量低于衰退前美国销售水平,但较2009年大幅上升.

"这显示出,尽管面临税率上升和政府支出下降的阻力,但我们继续从衰退中强劲复苏,"Kurt McNeil称.

通用预计,汽车业2013年可能增长高达7%.福特预测增幅达8%,其预计整体经济增长2-2.5%.

**轻型卡车销售突出**

通用高管称,上月轻型卡车(pickup truck)销售增长特别快于整体市场,受助于美国楼市好转,以及小企业的采购,包括烘焙、外烩及水管业者等.

据汽车咨询公司Polk称,美国汽车平均车龄超过11年,因美国消费者在经济衰退时期和经济复苏初期推迟购买新车.

"卡车买主推迟采购的时间,比其他车种都长,"TrueCar.com分析师Jesse Toprak称."卡车销售最大的推动力是楼市.自营业主现在对经济前景更加乐观."

通用称,旗下雪佛兰Silverado和GMC Sierra销售各增加约三分之一.福特F系列卡车销售增长22%.

通用汽车称,目前为旗下卡车提供的促销优惠比一年前更高.通用将在第二季推出改款卡车系列.

浏览美国汽车销售图表,请点击(link.reuters.com/was58s).

**领先行业**

美国2012年汽车销量增长逾13%,至1,450万辆,通用预计2013年增至1,500万辆至1,550万辆.

美国汽车销售是每月最早公布的经济指标之一.美国1月就业温和增长,前两个月就业数据上修,即便2012年第四季经济产出意外萎缩.

通用1月汽车销售较上年同期增长16%,福特则跃升22%.日本丰田增长近27%.这三家制造商都优于市场预期,占据美国市场近半壁江山.