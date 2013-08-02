重发-汽车产业：美国消费者7月卡车需求旺盛；大宗销售疲弱

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透底特律8月1日 - 美国7月对个人客户的汽车销售好于预期，主要汽车制造商的多个热销车型库存较低，比如福特汽车(Ford) 的Fusion中型轿车。这一情况预示着今年销量将进一步增长。
通用汽车(General Motors) 与福特汽车的股票周四上涨。此前，分析师和公司高管发布了所谓的零售销售量。这类销售的获利明显高于向向租车公司、政府和企业的大宗销售。
零售销量强劲，掩盖了整体销售弱于预期的事实。分析师表示，大宗销售情况令人失望，拖累了总体销售表现，而且在6月销售强劲后，华尔街的预期过度乐观。
“汽车产业看上去供应紧缺，这对于价格和未来的生产是好事，所以有助于抵消人们对主要数字(销售年率)的失望，”摩根士丹利分析师Adam Jonas表示。
根据Autodata数据，美国7月新车销售增长14%，售出了超过130万辆轿车和卡车。7月销售年率为1,567万辆，低于预期的1,580万辆。继6月达到1,596万辆之后，这是本年第二强劲的月份。
**皮卡销售依旧强劲**
通用、福特和克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的报告显示，皮卡需求7月继续保持强劲，比如福特F-150、雪佛兰Silverado和Ram 1500车型。目前正是房地产业和石油业的繁忙季节。
Jonas称，随着汽车制造商推出采用更多新技术的2014年新车型，美国汽车总销量可能会在今年余下时间里继续增长。
欲浏览美国汽车销售图表，点击(link.reuters.com/kad22v)
**令人高兴的问题**
皮卡需求强劲，对美国汽车制造商尤其有利。美国厂商在该领域占据主导地位，每辆皮卡的获利在1.2万美元以上。
“皮卡销售保持旺盛势头，这对于汽车厂商和供应商来说当然是个好预兆...”Gabelli & Co分析师Brian Sponheimer指出。
“月度销量出现两位数的增幅却仍被视为没有达标，这真是个让人愉快的问题，”他说。
通用汽车7月的轿车与卡车总销量为234,071辆，较上年同期增长16%。美国第二大汽车制造商福特汽车称，7月在美国市场总计卖出193,715辆，增长11%。克莱斯勒卖出140,102辆汽车，同比增长11%。
分析师称，通用和福特均报告7月的大宗销售情况逊于预期。
通用和福特股价分别收高1.7%与1.8%。标准普尔500指数 则收高1.25%。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业