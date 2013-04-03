《汽车产业焦点》美国3月SUV及皮卡销售跳增，受房市复苏提振

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
日产(Nissan)的Altima在3月意外超越丰田凯美瑞(Camry)成为美国市场最畅销的中型四门轿车。两款车型的销量相差100辆。
Carter承认，丰田最近没有像其它竞争对手那样重新设计凯美瑞。但他表示，凯美瑞仍有望连续第13年成为这个类别中销量最好的车型。
美国是全球最强劲的汽车市场之一，而且对大型汽车制造商来说变得愈发关键，因为欧洲汽车销量大降。就拿西班牙来说，周二公布的数据显示，该国3月汽车销量下降13.9%。
通用汽车仍将今年美国汽车销量预估维持在1,550万辆，是从2007年美国经济陷入衰退之前到现在这段时间内的最高水平。
过去几年来汽车行业迅速复苏，令该行业成为经济复苏不确定时期的一个亮点。但TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，如此大幅的涨势很难持续。
“今年过后，情况会变得有点棘手，”他说。“达到1,650万辆要比达到1,550万辆更难。可能要再花几年时间才能到那个水平。”(完) (编译 戴素萍/许娜/侯向明/梁睿雪 审校 张荻/程琳)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应