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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 08:51 BJT

《汽车产业焦点》美国3月SUV及皮卡销售跳增，受房市复苏提振

日产(Nissan)的Altima在3月意外超越丰田凯美瑞(Camry)成为美国市场最畅销的中型四门轿车。两款车型的销量相差100辆。

Carter承认，丰田最近没有像其它竞争对手那样重新设计凯美瑞。但他表示，凯美瑞仍有望连续第13年成为这个类别中销量最好的车型。

美国是全球最强劲的汽车市场之一，而且对大型汽车制造商来说变得愈发关键，因为欧洲汽车销量大降。就拿西班牙来说，周二公布的数据显示，该国3月汽车销量下降13.9%。

通用汽车仍将今年美国汽车销量预估维持在1,550万辆，是从2007年美国经济陷入衰退之前到现在这段时间内的最高水平。

过去几年来汽车行业迅速复苏，令该行业成为经济复苏不确定时期的一个亮点。但TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，如此大幅的涨势很难持续。

“今年过后，情况会变得有点棘手，”他说。“达到1,650万辆要比达到1,550万辆更难。可能要再花几年时间才能到那个水平。”(完) (编译 戴素萍/许娜/侯向明/梁睿雪 审校 张荻/程琳)
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