焦点：美国银行业者第一季表现黯淡 可能预示2016年步履维艰

路透4月10日 - 虽然现在只是4月，但一些华尔街人士已经在预测2016年美国银行业处境糟糕。

分析师表示，这是2007-2008年金融危机以来的最差开局，并预期第一季业绩疲弱。美国企业将于本周开始发布第一季财报。

对于中国经济放缓、油价持续低迷冲击能源产业以及近零利率的担忧，正在压制资本市场活动以及贷款成长。

据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师预测，美国六大银行的获利平均下降20%。包括高盛(GS.N)在内的几家银行，预计会报告逾10年来的最差业绩。

这预示金融产业普遍面临困境。银行业者的第一季营收通常至少占到全年的三分之一。

“令人担心的问题在于，人们会问‘这样的表现会延续到第一季之后吗？’”高盛银行业分析师Richard Ramsden在接受访问时说到。“如果银行营收的确大幅下降，那么它削减成本以维持财务平衡的能力就会受限。”

投资者将在周三获得一些线索，当日美国最大银行--摩根大通(JPM.N)将发布财报，并拉开财报季的序幕。此后美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)将在周四，花旗(C.N)在周五，还有摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)分别在下周一和下周二发布业绩。

银行业者多年来一直在努力推动营收增长，同时因应诸多监管新规，这些新规大幅提升了银行业务成本。

最大的挑战在于固定收益交易，资本门槛较高、衍生品新规以及限制自营交易挤压该业务获利，导致多数银行干脆收缩这块业务。

银行业高管已警告投资者，其他业务领域也会出现大滑坡。

花旗(C.N)财务长John Gerspach表示，预计更大范围的交易业务营收将较上年同期下滑15%。摩根大通的Daniel Pinto预计投行部门营收下降25%。几位银行业高管则针对能源行业贷款质量下滑提出警告。

根据汤森路透的数据，今年第一季全球投行在已完成购并案、股票及债券承销上所赚得的费用总计达156亿美元，较上年同期衰退28%。

股价波动及大宗商品价格崩跌，导致当季交易量多半枯竭。3月时交易活动略微增温，但并不足以抵销前两个月的降幅。

有监于业务上所承受的压力，分析师们在过去一个月纷纷调降第一季获利预估。他们目前预计摩根大通调整后每股盈余将为1.30美元，美国银行为每股0.24美元，富国银行为每股0.99美元，花旗为每股1.11美元，摩根士丹利则为每股0.63美元。高盛料将发布每股盈余3.00美元，为金融危机爆发前夕以来最低的第一季获利。

富国银行分析师Matt Burnell周五在研究报告中指出，资本市场的疲势可能至少延续至第二季。

分析师们表示，能源业以外企业贷款可能出现些许增幅，衡量贷款获利能力的指标--净利差(NIM)可能略增，但还不到乐观的程度。

“第一季业绩会很难看，我们认为下半年情势未必会有所好转，”First American Trust投资长Jerry Braakman指出。“前头还有诸多挑战。”(完)