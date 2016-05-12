美国金融：通货监理局将关注能源价格及利率变化带给金融机构的风险

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
路透华盛顿5月11日 - 美国负责银行业健康状况的监管部门周三表示，正在加大力度检视能源价格波动和利率变化带给金融机构的风险。
美国通货监理局(OCC)在其下半财年目标报告中称，“将评估油价持续处在低位的溢出效应，以及银行处理受压力测试影响贷款的作法。”
压力测试考察各种模拟情景下，银行资产负债表会受到何种影响，以找出薄弱环节。
过去两年油价急剧下跌，使能源产业受到挤压，造成企业偿还贷款出现困难，这些贷款是在以前油市繁荣时期拨放的。
今年3月，美国通货监理局公布了针对石油和天然气产业的放贷手册，称尽管能源产业的贷款通常“管理得很好”而且审批时也比较保守，但“大宗商品波动和其他特殊风险”可能造成信贷问题。
从10月1日开始的下半财年，美国通货监理局还计划把重点放在检查银行业如何评估利率风险，以保证他们正确评估“易受利率变化冲击的环节”。
美国通货监理局并称，将侧重“可能由储蓄引发的融资压力”问题。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
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