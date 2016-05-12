美国金融：通货监理局将关注能源价格及利率变化带给金融机构的风险

路透华盛顿5月11日 - 美国负责银行业健康状况的监管部门周三表示，正在加大力度检视能源价格波动和利率变化带给金融机构的风险。

美国通货监理局(OCC)在其下半财年目标报告中称，“将评估油价持续处在低位的溢出效应，以及银行处理受压力测试影响贷款的作法。”

压力测试考察各种模拟情景下，银行资产负债表会受到何种影响，以找出薄弱环节。

过去两年油价急剧下跌，使能源产业受到挤压，造成企业偿还贷款出现困难，这些贷款是在以前油市繁荣时期拨放的。

今年3月，美国通货监理局公布了针对石油和天然气产业的放贷手册，称尽管能源产业的贷款通常“管理得很好”而且审批时也比较保守，但“大宗商品波动和其他特殊风险”可能造成信贷问题。

从10月1日开始的下半财年，美国通货监理局还计划把重点放在检查银行业如何评估利率风险，以保证他们正确评估“易受利率变化冲击的环节”。

美国通货监理局并称，将侧重“可能由储蓄引发的融资压力”问题。(完)