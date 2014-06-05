美国三大银行业监管机构开始十年一次的监管规定检讨

路透华盛顿6月4日 - 美国三大银行业监管机构开始十年一次的监管法规检讨，要求金融机构对规定是否过时，或是否给其带来不合理负担进行评估。

此次法规检讨是根据1996年生效的一项法律的要求进行的，三大监管机构包括，美国联邦储备委员会(FED/美联储)、美国货币监理署和联邦存款保险公司，它们需向国会报告检讨结果。

三家监管机构称，检讨将耗时两年，期间监管机构将把数批监管规定交由金融机构评估。上次检讨是在2003年。

2007-09年金融危机过后，监管机构试图控制金融业的冒险活动，从而导致多德-弗兰克法案等一批严苛的银行业新监管规定出台。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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