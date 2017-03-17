美联储放宽银行并购规定 调高触发全面监管审查的规模门槛

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四调整政策，将需要进行全面监管审查的并购案资产规模门槛上调三倍，降低了大银行合并的难度。
美联储周四一份声明称，合并后的银行规模不足1,000亿美元，对金融体系不会构成威胁。2012年以来，这一门槛一直设在250亿美元。
合并后银行“资产不足1,000亿美元的话，一般来说不大可能产生对系统构成风险的金融机构，”美联储称。
行业官员赞成这一调整，称应会加速银行并购交易的批准。
自金融危机以来，银行业并购相对很少，一些交易因为得不到监管批准而取消。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。