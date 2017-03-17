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国际财经 | 2017年 3月 17日 星期五 10:31 BJT

美联储放宽银行并购规定 调高触发全面监管审查的规模门槛

路透3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四调整政策，将需要进行全面监管审查的并购案资产规模门槛上调三倍，降低了大银行合并的难度。

美联储周四一份声明称，合并后的银行规模不足1,000亿美元，对金融体系不会构成威胁。2012年以来，这一门槛一直设在250亿美元。

合并后银行“资产不足1,000亿美元的话，一般来说不大可能产生对系统构成风险的金融机构，”美联储称。

行业官员赞成这一调整，称应会加速银行并购交易的批准。

自金融危机以来，银行业并购相对很少，一些交易因为得不到监管批准而取消。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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