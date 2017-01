路透纽约10月7日 - 纽约联邦储备银行经济学家在周三公布的一篇文章中表示,自全球金融危机以来美国前五大银行利润猛增,得益于做市交易业务。

他们称,从2009年至2014年,摩根大通 、花旗集团 、美国银行 、高盛 和摩根士丹利 总计净利年均417.3亿美元,高于2008年至2008年的年度均值250.8亿美元。

文章指出,交易营收帮助提振获利。这五大银行和其他交易商交易水平恢复到七年之前金融危机以前的水准。

“交易营收和收入数据显示,交易商继续在流动性供应方面扮演关键角色,”纽约联储经济学家Tobias Adrian、Michael Fleming、Or Shachar、Daniel Stackman和Erik Vogt在题为“做市回报的变化(Changes in the Returns to Market Making)”的文章中表示。

这些经济学家称:“我们估计做市业务回报处于历史低位--这个发现似乎与市场分析师看法不同,他们认为更高的资本要求导致市场流动性下滑。”

纽约联储在研究股市和债市的流动性变化,周三这篇文章是第二批研究报告的第四篇。(完)