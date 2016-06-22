华尔街大行仍是商学院毕业生的求职首选--调查

路透6月21日 （记者 Olivia Oran） - 据周二发布的一项调查，华尔街大行仍是商学院毕业生的求职首选，尽管矽谷、对冲基金和私募亦在争夺人才。

接受华尔街培训机构Training the Street调查的商学院学生中，逾四分之一称他们希望在获得工商管理硕士学位（MBA）后加入大型银行，17%称希望加入咨询公司，仅有7%选择初创企业作为首选求职目标。

当下华尔街的银行正采取更多积极措施，以留住雇员并吸引新式人才。

巴克莱银行(BARC.L)本月早些时候称，计划在纽约启动一个实习生项目，以吸引职业生涯曾短暂脱离金融行业的人才。巴克莱银行亦称，将给美国雇员更长时间的产假。

过去数月，瑞士信贷(MLPN.P)为表现优异的初级银行家建立快速晋升通道，高盛(GS.N)作出改变以留住更年轻的雇员，包括提供更快晋升。

尽管多数工商管理硕士称他们对毕业后的职业前景感到乐观，但相比去年，获得12.5万美元或以上基本年薪的毕业生比例下降。

上述调查发现，40%受访者将获得12.5万美元或以上基本年薪，低于去年的43%。Training the Street称，在春季通过电邮进行的这项调查收到300名受访者的回应。（完）