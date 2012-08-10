独家：监管机构曾要求美国前五大银行制订防止倒闭计划

路透8月10日电---美国监管机构指导国内前五大银行制订了面临严重问题时如何避免倒闭的计划.监管机构还强调,这些银行或许不能指望政府帮助.美国银行(BAC.N)与高盛(GS.N)均在此之列.

这项实施两年之久、目前基本还处於保密状态的计划,体现出监管机构为确保银行有应对最坏情况的计划,并能在紧张时期理性行动,下了很大力气.

路透获得的文件显示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)与美国通货监理局(OCC)最早是在2010年5月指导这五大银行编制了"振兴计划(recovery plan)".另外三家是花旗集团(C.N),摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N).

他们要求银行考虑在压力时期防止倒闭的极端措施,包括出售业务,寻找其他融资来源,以及降低风险.计划必须能够在三到六个月内就可以执行.银行"不要指望能从政府得到特别支持."

这五家银行的发言人拒绝置评.美联储亦没有发表评论.

"振兴计划是为了保护这些顶尖机构,"谘询公司Alvarez & Marsal的董事总经理Paul Cantwell称,"它是关於'我怎样出售非核心资产'这样的问题的.它首先要对股东负责.而清算重组计划(resolution plan)是为了保护整个体系、纳税人和债权人的."清算计划是指银行立下"生前遗嘱",万一遭遇倒闭厄运时,可有助於监管机构对其进行分拆.

振兴计划极少有公开.被要求提交该计划的银行先前也没有披露,路透依照信息自由法(Freedom of Information Act)提出要求获得了该名单.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。