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债券 | 2017年 6月 20日 星期二 23:07 BJT

标题新闻：欧盟执委会副主席警告特朗普政府在改革美国金融监管框架时不要偏离国际银行业准则

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务)

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