综述：富国银行丑闻缠身拖累业绩 摩根大通和花旗表现让市场惊喜

路透纽约10月14日 - 摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)周五公布了第三季财报，交易营收大幅扭转，而富国银行(WFC.N)由于丑闻缠身而基本没有超过预期。

富国银行面临压力，需要在保持获利增长的同时，淡化处于本次丑闻漩涡中心的激进式销售文化；该行与摩根大通和花旗不同，没有庞大的交易部门。

“情况还要继续恶化，之后才会好转，我们已对此做好准备，”周三接任的执行长Tim Sloan称。

富国被曝光在客户不知情的情况下虚开多达200万个账户，以完成内部销售目标，打碎了该行亲民的形象。

富国银行周五称，新开账户数量锐减。

越来越多的地方政府暂停与富国的业务联系，周五俄亥俄州也加入其中。尽管该行与地方政府的业务占营收比例不足1%，但俄亥俄州的决定仍构成打击。

未来几个月Sloan必须应付联邦和地方机构的调查。此次丑闻让左派议员再次攻击华尔街，更加努力地要求加强监管。

**摩根大通成长势头持续**

富国银行总利润连续第四个季度下滑，但第三季净利超过预期，部分受助于贷款损失拨备低于预期。

摩根大通和花旗也胜于预期，因债券交易第三季反弹，受助于英国脱欧引起的波动，加上对美国、欧洲和日本货币政策调整的预期，以及货币市场改革。

伦敦银行间拆放款利率上涨给银行带来提振。该利率当季升至七年高位，货币市场基金在美国出台新的规定之前，减持短期银行债务。

摩根大通财务长Marianne Lake称，第四季迄今显示积极迹象。

“我认为成长势头相当全面而且在整个(第三)季度始终如一，这种势头迄今有所延续，”她对记者称。

美国以资产计最大行--摩根大通(JPM.N)周五公布，第三季税后获利较上年同期下滑7.6%，上年曾难得一见地赶上税收优惠。尽管如此，营收和获利仍双双好于分析师预期。

按资产计美国第四大银行--花旗集团的第三季净利好于预期，因交易营收飙升35%。

尽管净利下滑11%至每股1.24美元，但仍超过平均预期的1.16美元。经调整后的总营收下降4%至177.6亿美元，超过平均预期的173.6亿美元。

交易业务表现强劲，帮助美国金融股结束三天连跌，市场关注的金融股高盛(GS.N)和摩根大通(MS.N)分别收高1.85%和1.07%，两家银行下周将公布财报。

花旗集团收高0.29%报48.61美元，稍早涨幅达到3%。富国银行收盘微跌0.09%。标准普尔金融股指数.SPSY收涨0.49%。

英国政府在脱欧公投后对移民的强硬立场，让银行业者做好了伦敦失去进入欧盟单一市场的准备，这意味着他们可能要将部分业务搬到欧洲其他地区。

“所以我们将开始在欧洲建立技术体系和业务，”摩根大通的Lake称。

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