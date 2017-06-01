美国股市：银行股挫跌，因交易营收堪忧

路透5月31日 - 美国银行股周三下跌，标准普尔500银行股指数触及2016年底以来最低水准，此前摩根大通和美国银行警告当季营收疲弱。

该银行股指数一度大跌2.34%。

美国银行和摩根大通分别下挫逾2%，给标普500指数造成最大的拖累。标普金融类股指数中的高盛则重摔3.7%，此前该公司发布了最新的交易报告。

摩根大通财务长Marianne Lake在投资人会议上表示，第二季迄今的交易营收减少15%。她没有提供对6月的预测。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)则告诉投资人，该行第二季交易营收将低于一年前的水平。

“和上年同期比较的话，情况会尤其艰困。2016年第一季和第二季的交易业务都相当忙碌，”Keefe, Bruyette & Woods交易主管R.J. Grant表示。

Grant表示，投资人对摩根大通未预测6月业务会好转感到失望。

“人们正在为夏季放缓做准备，”他称，“如果这些大银行之后未能看到任何(改善)，那么对其他业者来说可能不是个好兆头。”

衡量美国股市投资者不安情绪的主要指标5月8日收在20多年来最低水准。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数周三上升4.8%，至10.88。

高盛总裁David Solomon在投资者会议上未详述该行交易业务，但称4月和5月波动率依然温和。第一季温和的波动率遏制了客户活动。

摩根大通周三收低2.09%，报82.15美元，此前触及12月2日以来最低水准，成交量为10日移动均值的1.3倍。

美国银行收低1.86%，报22.41美元，稍早低见22.09美元，交投也很活跃。

花旗收低1.78%，报60.54美元。Huntington Bancshares收低1.57%，报12.54美元，盘中最多下跌2.6%。