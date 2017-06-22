美国金融：34家最大型银行全部通过第一阶段年度压力测试

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透华盛顿6月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四称，美国34家最大型银行全部通过了第一阶段的年度压力测试，表明它们能够在经济极端衰退的情况下维持足够资本金，满足监管要求。
尽管在美联储设定的最严峻情境下，摩根大通、美国银行等家喻户晓的银行将会遭受3,830亿美元的贷款损失，但它们的高品质资本水平将远高于监管机构要求的最低水平，并较去年有所提高。
“今年的测试结果表明，即使在严重衰退的情况下，我们的大型银行的资本状况仍然良好，”负责银行监管的美联储理事鲍威尔称，“这允许它们在整个经济周期内借贷，在经济困难时期支撑家庭和企业。”
周四发布的结果是两阶段测试中第一个阶段的结果。这一阶段的测试是通过使用银行提供的材料，根据美联储的计算办法，决定银行是否能够满足最低要求。
美联储将在第二阶段测试中批准或者否定银行的资本计划，预计美联储将在下周进行第二阶段测试。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。