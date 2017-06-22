美国金融：34家最大型银行全部通过第一阶段年度压力测试

路透华盛顿6月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四称，美国34家最大型银行全部通过了第一阶段的年度压力测试，表明它们能够在经济极端衰退的情况下维持足够资本金，满足监管要求。

尽管在美联储设定的最严峻情境下，摩根大通、美国银行等家喻户晓的银行将会遭受3,830亿美元的贷款损失，但它们的高品质资本水平将远高于监管机构要求的最低水平，并较去年有所提高。

“今年的测试结果表明，即使在严重衰退的情况下，我们的大型银行的资本状况仍然良好，”负责银行监管的美联储理事鲍威尔称，“这允许它们在整个经济周期内借贷，在经济困难时期支撑家庭和企业。”

周四发布的结果是两阶段测试中第一个阶段的结果。这一阶段的测试是通过使用银行提供的材料，根据美联储的计算办法，决定银行是否能够满足最低要求。