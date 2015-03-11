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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 07:11 BJT

《焦点》美联储猛砍华尔街大银行股息计划，保持严格控制

四家美国大型银行的派息计划未能获得无条件通过，凸显华尔街银行业者与监管机构在前者是否拥有足够资本抵御下一次危机这一问题上，存在严重分歧。

上周所有被测试的31家银行都通过了美联储第一阶段的压力测试，说明近几年大型银行的资本已明显充实。

但第二阶段测试更具挑战性，部分因美联储衡量的是“质化”因素，如银行业者是否有良好的体系来辨别危机并有所准备。第二阶段测试将决定银行业者的派息计划能否得到批准。

压力测试逐渐成为央行的重要工具，使其能够一窥银行的内部情况，批评者指责这些银行“太大以至不好管理”。

在上周的资本测试中，华尔街巨头高盛、摩根士丹利和摩根大通在五家得分最低的银行中占了三席。

两家外资银行的美国分支未能通过测试，暗示未来几年中美联储将把更多的外资银行纳入年度检查中，如瑞士信贷 、巴克莱 和瑞银 等。今年的测试只有七家外资银行参与。(完)

(翻译 张涛/杜明霞/张荻； 审校 郑茵)
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