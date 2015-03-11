《焦点》美联储猛砍华尔街大银行股息计划，保持严格控制

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
四家美国大型银行的派息计划未能获得无条件通过，凸显华尔街银行业者与监管机构在前者是否拥有足够资本抵御下一次危机这一问题上，存在严重分歧。
上周所有被测试的31家银行都通过了美联储第一阶段的压力测试，说明近几年大型银行的资本已明显充实。
但第二阶段测试更具挑战性，部分因美联储衡量的是“质化”因素，如银行业者是否有良好的体系来辨别危机并有所准备。第二阶段测试将决定银行业者的派息计划能否得到批准。
压力测试逐渐成为央行的重要工具，使其能够一窥银行的内部情况，批评者指责这些银行“太大以至不好管理”。
在上周的资本测试中，华尔街巨头高盛、摩根士丹利和摩根大通在五家得分最低的银行中占了三席。
两家外资银行的美国分支未能通过测试，暗示未来几年中美联储将把更多的外资银行纳入年度检查中，如瑞士信贷 、巴克莱 和瑞银 等。今年的测试只有七家外资银行参与。(完)
(翻译 张涛/杜明霞/张荻； 审校 郑茵)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
路透5月10日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2017/18 2016/17 2015/16 5月 5月 预估 小麦(百万吨) 澳洲产量 25.00 35.00 24.17 澳洲出口 19.00 24.00 16.12 阿根廷产量 17.00 16.00 11.30 阿根廷出口 11.00 10.20 9.60 欧盟产量 151.00 145.47 160.48 欧盟出口 31.00 27.00 34.69 加拿大产量 28.35 31.70 27.59 加拿大出口 22.00 20.00 22.13