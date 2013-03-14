美国金融：美联储在压力测试中拒绝了BB&T和Ally的资本计划

路透华盛顿3月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四称，拒绝了BB&T Corp 和Ally Financial向股东返还资本的计划，且正迫使高盛 及摩根大通 改善其决定返还资本所采取的程序。

这是美联储向18家美国最大银行进行年度压力测试第二阶段结果，且显示，在金融危机最严竣时期过后的近五年，美联储仍在密切审视银行的资金缓冲状况。

美联储表示，批准了另外14家银行派发股息及股票回购计划，但美国运通 是提交了经调整的资本计划，此前美联储认为美国运通提交的第一次提议会过度蚕食该行资本水平。(完)