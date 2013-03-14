美国金融：美联储在压力测试中否决BB&T和Ally的资本计划

美联储上周公布了银行业资本状况，其中没有考虑股息或股票回购的影响。当时美联储表示，美国银行业者拥有足够的资本来抵御一场严重的经济下行。

美联储周四表示，出于“定量及定性原因”，否决了Ally的资本计划。

尽管BB&T上周通过了测试，其9.4%的资本缓冲率在18家银行中居前，但美联储表示，“根据定性评估结果”否决了其资本计划。

美联储没有进行详细解释。

至于高盛和摩根大通，美联储称其不反对他们的资本计划。

不过，美联储指出，“在其资本计划或资本规划流程中发现缺点，其重要程度足以引起及时关注，即便这些缺点不影响压力测试中的定量结果。”

美联储未具体说明上述缺点。

美联储有条件批准高盛和摩根大通的资本计划，要求他们立即解决所存在的问题，然后在今年第三季末前重新提交一份资本计划。

美联储周四还表示，其确认高盛最初提交的数据有一项错误。美联储公布了修正版的压力测试结果，结果显示高盛的预期资本比率较低。