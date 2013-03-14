美国金融：美联储在压力测试中否决BB&T和Ally的资本计划

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
美联储上周公布了银行业资本状况，其中没有考虑股息或股票回购的影响。当时美联储表示，美国银行业者拥有足够的资本来抵御一场严重的经济下行。
美联储周四表示，出于“定量及定性原因”，否决了Ally的资本计划。
尽管BB&T上周通过了测试，其9.4%的资本缓冲率在18家银行中居前，但美联储表示，“根据定性评估结果”否决了其资本计划。
美联储没有进行详细解释。
至于高盛和摩根大通，美联储称其不反对他们的资本计划。
不过，美联储指出，“在其资本计划或资本规划流程中发现缺点，其重要程度足以引起及时关注，即便这些缺点不影响压力测试中的定量结果。”
美联储未具体说明上述缺点。
美联储有条件批准高盛和摩根大通的资本计划，要求他们立即解决所存在的问题，然后在今年第三季末前重新提交一份资本计划。
美联储周四还表示，其确认高盛最初提交的数据有一项错误。美联储公布了修正版的压力测试结果，结果显示高盛的预期资本比率较低。
数据修正以及公开指责可能令高盛有些尴尬，18家大型银行压力测试结果表现最差的银行中就包括高盛。(完) (编译 白云/李爽; 审校 张涛)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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