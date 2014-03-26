美国大银行仍享受着“大到不能倒”的优势--美联储

路透纽约3月25日 -美国联邦储备委员会(美联储)经济学家一项重要研究发现，美国大银行在金融市场上享有”大到不能倒(too-big-to-fail)“的优势。目前有关这一问题的争论方兴未艾，可能影响那些正在对华尔街大银行实行严格新规的监管机构。

纽约联邦储备银行在周二公布了系列研究报告，显示那些最大的银行甚至在金融危机之后仍在享有优势，融资和运营成本均低于小银行。研究人员采用的是2009年为止的数据，并未反映危机后的改革情况。

美联储的经济学家还发现，大银行可以承担的风险要高于小银行。

虽然研究没有明确指出大银行可以借到更多低成本资金的原因，但华尔街批评人士认为，这是因为投资者相信，一旦出现恐慌，政府会再次施以援手。

这项新研究表明，”要求纳税人为综合性银行控股公司的非商业银行业务提供保证是不对的，“一直对大银行持批评态度的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一次采访中说。

联储的经济学家估计，五家最大银行相比于小银行的融资优势约为0.31%，他们称这在统计学上具有显着意义。美联储表示，这些报告代表各自作者的结论，并非联储本身的结论。

这项研究没有关注随着监管机构实施2010年多德-弗兰克华尔街法案，这种优势能否持续下去。该法案是否足以让监管机构在未来危机时不再向银行伸出援手，银行与批评人士在这个问题上已经争执多年。

代表大银行的金融服务论坛执行长RobNichols称，美联储研究人员指出大银行能提供更多产品并更好地分散风险，因此这种优势可以存在。

“他们确实说过，明显的融资成本优势可能归因于大型金融机构的多样性和稳定性。”

最大型银行的行业组织Clearing House上周公布了一份由咨询公司OliverWyman进行的调查。调查发现，大公司与小公司之前的融资差异微乎其微。

但国会中持怀疑态度的议员仍警告，美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)等国内最大银行仍被视为对美国经济影响过大而不能倒。

美国参议员Sherrod Brown称，ClearingHouse的研究是银行企图维持现状，即让辛勤工作的纳税人为其高风险活动买单。

**解决之道**

纽约联储负责美联储在金融市场的交易活动，且处在监管华尔街的前线。

联储人员警告不要将其研究成果视作监管层应分拆大银行的理由。他们指出，这可能会破坏使银行能够持续向大多数美国人提供低成本服务的规模经济。

他们指出，如像一些人士此前建议的那样，限制银行持有企业资产不超过美国国内生产总值(GDP)的4%，则将使全行业非利息费用每季增加20亿至40亿美元。

美联储经济学家表示，监管层应关注银行的负债，而不是试图改进银行结构。

他们建议要求银行公布长期债--也被称作"自救债"的最低规模。按照美国新法规，如果一家银行破产，其股东将被清除，而此控股公司或母公司长期债的持有人将成为新股东。

美国联邦存款保险公司(FDIC)曾表示，自救规定非常契合其应对破产银行的计划。美联储正考虑书面提出这些要求。

纽约联储助理副总裁JosephSommer在一份题为《为什么自救？如何自救！》的文章中指出，“相对于其他可选方案，母公司级别的自救迅速且简单。”

“最坏情况下，自救也能使公司有序清算。”

四位纽约联储研究人员在另一篇文章中表示，监管者可能会把新要求与银行使用风险债务挂钩，例如无保险存款，回购协议或商业票据。

纽约联储研究主管JamesMcAndrews与另外三位研究者指出，依赖这些负债，将使银行付出高昂的破产成本，威胁金融市场的稳定。

他们还称，如果监管层迫使银行用长期债来抵消这些负债，那么企业利用风险融资来源的意愿就会降低。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/石冠兰 审校 张明钧/王洋/许娜)

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