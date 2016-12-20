美国金融：银行连续第四年放宽借贷标准-监管机构

路透华盛顿12月20日 - 美国一主要联邦金融监管机构周二表示，2016年美国大型银行连续第四年放宽借贷标准，自身面临的风险加大。

美国通货监理局(OCC)在一项年度调查中发现，银行主要放宽了直接消费者贷款、普通房屋净值贷款、商业地产贷款和美国住宅抵押贷款等方面的借贷标准。

OCC看到，自2015年以来，放宽上述贷款标准的银行数量呈双位数百分比增长，并表示，很多银行希望继续放宽标准。

OCC在报告中警告称，“如果这一趋势持续，信贷风险增加的势头将会加速。”

不过，调查显示，银行监管机构只担忧，6%提供商业信贷产品和3%提供零售信贷产品的银行存在过度信贷风险。但未指出是哪些银行。

OCC还表示，银行减少对通过衍生品和贷款销售来管理信贷风险的依赖。

OCC称，其最大的担忧是贷款快速增长、相对集中、能源相关贷款组合恶化，以及未来贷款标准会进一步放宽。

调查发现，今年约24%的银行推出了新贷款产品，还有23%的银行计划在明年推出新产品。(完)