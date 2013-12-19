美国参议员鲍卡斯将获提名任驻华大使--参议院助手（更新版）

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
（新增中美关系等内容）
路透华盛顿12月18日 - 据美国参议院一位工作人员透露，美国民主党参议员鲍卡斯(MaxBaucus)将会被奥巴马总统提名为新一任驻中国大使。他在今年稍早宣布2014年将从参议院退休。
这位来自蒙大拿州的参议员目前担任颇有权力的参议院财务委员会主席一职，该委员会负责监督税收和贸易政策。他于1978年首次当选参议员。
奥巴马提名现年72岁的鲍卡斯担任驻华大使必须得到参议院的批准。参议院料在明年年初前不会考虑这一提名。
目前，中美两国因东海和南海问题关系紧张。
上周美国政府称，12月5日一艘美国导弹巡洋舰在南海海域与一艘中国军舰险些相撞，美方舰船采取了避让行动。
中国11月宣布划设东海防空识别区，且涵盖东海主权争议岛屿空域。这令美国的盟国日本和韩国感到不安。
此外，中国对美国的“重返亚洲”战略感到不满，称这是美国遏制中国在该地区军事和政治势力的举措。华盛顿当局则经常指责中国通过网络攻击窃取美国政府及企业机密。
据参议院一名高级助手称，如果鲍卡斯获任驻华大使，根据蒙大拿州法律，蒙大拿州州长史蒂夫·布洛克(steveBullock)将任命一名人选接替鲍卡斯的参议员职务。
路透无法即刻联系到布洛克的发言人就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。