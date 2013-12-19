美国参议员鲍卡斯将获提名任驻华大使--参议院助手（更新版）

（新增中美关系等内容）

路透华盛顿12月18日 - 据美国参议院一位工作人员透露，美国民主党参议员鲍卡斯(MaxBaucus)将会被奥巴马总统提名为新一任驻中国大使。他在今年稍早宣布2014年将从参议院退休。

这位来自蒙大拿州的参议员目前担任颇有权力的参议院财务委员会主席一职，该委员会负责监督税收和贸易政策。他于1978年首次当选参议员。

奥巴马提名现年72岁的鲍卡斯担任驻华大使必须得到参议院的批准。参议院料在明年年初前不会考虑这一提名。

目前，中美两国因东海和南海问题关系紧张。

上周美国政府称，12月5日一艘美国导弹巡洋舰在南海海域与一艘中国军舰险些相撞，美方舰船采取了避让行动。

中国11月宣布划设东海防空识别区，且涵盖东海主权争议岛屿空域。这令美国的盟国日本和韩国感到不安。

此外，中国对美国的“重返亚洲”战略感到不满，称这是美国遏制中国在该地区军事和政治势力的举措。华盛顿当局则经常指责中国通过网络攻击窃取美国政府及企业机密。

据参议院一名高级助手称，如果鲍卡斯获任驻华大使，根据蒙大拿州法律，蒙大拿州州长史蒂夫·布洛克(steveBullock)将任命一名人选接替鲍卡斯的参议员职务。

路透无法即刻联系到布洛克的发言人就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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