希拉里接受班加西美国领馆遇袭事件调查结果

路透华盛顿12月18日 - 美国国务卿希拉里周二称，她接受独立调查小组就9月班加西美国领馆遇袭事件而作出的国务院应负相关责任的调查结果，并表示她已下令进行全面整改以加强美国驻外机构的安全措施。

希拉里向国会相关委员会致信称，她已指示国务院“迅速且全面”落实调查小组的调查结果，并提出了一系列旨在改善美国驻外机构安全的举措。

她还称，美国将增派数百名海军陆战队队员保护驻外机构，增加资金加强驻外机构的安全措施，同时还会任命一位新的国务院官员监督“高危职位”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。