美国副总统拜登将于12月初访问中日韩

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月4日 - 美国副总统拜登将于12月第一周对中国、日本和韩国进行访问，此行的目的是强调美国战略重心向亚洲转移的承诺。

最近几个月，中东局势和国内政策之争让美国总统奥巴马应接不暇，他还因此缺席上月的亚洲地区两次峰会，从而引发了外界对其政府将战略重心向亚洲转移承诺的质疑。

熟悉访问计划的消息人士对路透称，拜登此次访问之行将强化美国与亚洲保持持久的外交、经济及安全联系的信息，预计他会与包括中国国家主席习近平在内的各国领导人举行会谈。

访问日本时，拜登将讨论推进《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP）的事宜；访问韩国时，他将讨论经济关系和抑制朝鲜核项目事宜。

从外交上看，中国将是拜登最微妙的一站访问，磋商事宜可能包括贸易、网络安全、朝鲜问题和人权状况等。

拜登此次访问之行还可能会谈及中日岛屿主权争端和整体地区安全问题。（完）