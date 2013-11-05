美国副总统拜登将于12月初访问中日韩

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月4日 - 美国副总统拜登将于12月第一周对中国、日本和韩国进行访问，此行的目的是强调美国战略重心向亚洲转移的承诺。
最近几个月，中东局势和国内政策之争让美国总统奥巴马应接不暇，他还因此缺席上月的亚洲地区两次峰会，从而引发了外界对其政府将战略重心向亚洲转移承诺的质疑。
熟悉访问计划的消息人士对路透称，拜登此次访问之行将强化美国与亚洲保持持久的外交、经济及安全联系的信息，预计他会与包括中国国家主席习近平在内的各国领导人举行会谈。
访问日本时，拜登将讨论推进《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP）的事宜；访问韩国时，他将讨论经济关系和抑制朝鲜核项目事宜。
从外交上看，中国将是拜登最微妙的一站访问，磋商事宜可能包括贸易、网络安全、朝鲜问题和人权状况等。
拜登此次访问之行还可能会谈及中日岛屿主权争端和整体地区安全问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。