拜登称在其长子患癌期间奥巴马曾表示愿提供金钱帮助

路透华盛顿1月11日 - 美国副总统拜登称，总统奥巴马在他长子博·拜登（Beau Biden）罹患癌症期间曾表示愿意给他钱，以帮助应对治疗费。

拜登接受CNN采访时称，他在一次午餐期间告诉奥巴马自己打算卖房筹钱帮助儿子，之后奥巴马表示愿意帮忙。博·拜登去年5月因脑癌去世，年仅46岁。CNN的采访周一播出。

拜登称，当时博似乎可能要因病辞掉特拉华州总检察长的职务。

“我担心如果博一旦辞职，就没法指望他的薪水了。但我说我有办法，吉尔和我会把房子卖了，我们就能应对了，”拜登说道。

“（奥巴马）站起来说：‘别卖那房子。答应我你不会卖房，’”拜登说道。“（奥巴马）说道，‘那笔钱我来给你。不管你需要什么，我会给你那笔钱。答应我，乔，别卖房。答应我。”

“他对自己家人和我家人的爱，以及我对他家人的爱……这是我们的私交。这是家人，”拜登表示。

73岁的拜登去年10月宣布不会参加2016年总统竞选。（完）