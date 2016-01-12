拜登称在其长子患癌期间奥巴马曾表示愿提供金钱帮助

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿1月11日 - 美国副总统拜登称，总统奥巴马在他长子博·拜登（Beau Biden）罹患癌症期间曾表示愿意给他钱，以帮助应对治疗费。
拜登接受CNN采访时称，他在一次午餐期间告诉奥巴马自己打算卖房筹钱帮助儿子，之后奥巴马表示愿意帮忙。博·拜登去年5月因脑癌去世，年仅46岁。CNN的采访周一播出。
拜登称，当时博似乎可能要因病辞掉特拉华州总检察长的职务。
“我担心如果博一旦辞职，就没法指望他的薪水了。但我说我有办法，吉尔和我会把房子卖了，我们就能应对了，”拜登说道。
“（奥巴马）站起来说：‘别卖那房子。答应我你不会卖房，’”拜登说道。“（奥巴马）说道，‘那笔钱我来给你。不管你需要什么，我会给你那笔钱。答应我，乔，别卖房。答应我。”
“他对自己家人和我家人的爱，以及我对他家人的爱……这是我们的私交。这是家人，”拜登表示。
73岁的拜登去年10月宣布不会参加2016年总统竞选。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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