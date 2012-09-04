美前海豹队员曝击毙拉登内幕新书登畅销书榜首

路透9月3日电---美国前海豹突击队队员揭秘击毙本·拉登行动的新书《艰难一日》（No Easy Day），已登上亚马逊(AMZN.O)最畅销美国书籍排行榜的榜首。

这本书的销量已超过畅销小说《Fifty Shades of Grey》。美国政府则威胁称，会以披露政府非公开机密为由，对此书作者采取法律行动。

《艰难一日》精装版周二（9月4日）正式在美国销售。亚马逊畅销书榜单的统计中亦将预售数量包括在内。

此书全名为《艰难一日：击毙本·拉登行动亲历记》（The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama Bin Laden），由海豹突击队一位特工以马克·欧文（Mark Owen）的笔名撰写。

在此书将要出版消息传出不久後，作者被爆出真名叫马特·比索内特（Matt Bissonnette）。路透已从出版商达顿公司（Dutton）获得了此书的出版样本。

美国国防部威胁称，将起诉比索内特违反保密协议，理由是此书原稿未提交进行出版前的安全审核。比索内特的律师回应称，此书的主题与比索内特签署的保密协议无关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。