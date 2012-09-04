美前海豹队员曝击毙拉登内幕新书登畅销书榜首

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透9月3日电---美国前海豹突击队队员揭秘击毙本·拉登行动的新书《艰难一日》（No Easy Day），已登上亚马逊(AMZN.O)最畅销美国书籍排行榜的榜首。
这本书的销量已超过畅销小说《Fifty Shades of Grey》。美国政府则威胁称，会以披露政府非公开机密为由，对此书作者采取法律行动。
《艰难一日》精装版周二（9月4日）正式在美国销售。亚马逊畅销书榜单的统计中亦将预售数量包括在内。
此书全名为《艰难一日：击毙本·拉登行动亲历记》（The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama Bin Laden），由海豹突击队一位特工以马克·欧文（Mark Owen）的笔名撰写。
在此书将要出版消息传出不久後，作者被爆出真名叫马特·比索内特（Matt Bissonnette）。路透已从出版商达顿公司（Dutton）获得了此书的出版样本。
美国国防部威胁称，将起诉比索内特违反保密协议，理由是此书原稿未提交进行出版前的安全审核。比索内特的律师回应称，此书的主题与比索内特签署的保密协议无关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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