基因新技术可能加快疫苗研发进程

路透芝加哥4月11日(记者Julie Steenhuysen) - 尽管美国官员本周还在等待来自中国的H7N9新型禽流感病毒的样本，美国政府支持的研究人员已经开始测试该病毒的“种子”病毒株，后者是利用发布在互联网上的基因码合成的。

这一新型的研发策略是美国政府机构、诺华制药(Novartis)NOVN.VX和克莱格·凡特研究所(J. Craig Venter Institute)旗下一个部门合作的结晶，新方法采用合成生物学技术，即科学家们解析出病毒的基因码，并利用基因码的组合复制出病毒。

2009年爆发的H1N1甲型流感疫情催生了这一科学理念的问世，当时质量低劣的种子病毒株和生产的延误，导致H1N1流感疫苗直至10月才交付使用，疫苗的延迟导致人们已经开始感染了猪流感。

新的研发策略使得疫苗的问世时间可以缩短两周。美国生物医学高级研究开发局(The Biomedical Advanced Research and Development Authority，BARDA)主任罗宾逊(Robin Robinson)称，疫苗需要5-6个月投入生产，但面对可能致命的禽流感疫情，几周时间的差异也可能意味着迥然不同的结果。该机构下属于美国卫生部负责紧急防备暨应变事务的助理部长办公室旗下。

“我们会采取这一研发策略，”罗宾逊称。“如果该病毒演变成极难对付的品种，这一策略将会成为至关重要的制胜法则。”（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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