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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 13:46 BJT

前伊利诺州州长因腐败罪获刑14年

前伊利诺州州长布拉戈耶维奇周三因腐败罪被判14年监禁，罪名包括试图倒卖奥巴马离任後空缺的参议员席位。美国地方法官James B. Zagel认定布拉戈耶维奇试图用权力交换职位和竞选资金。布拉戈耶维奇曾恳请Zagel原谅，称自己"非常懊悔"。路透

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