前伊利诺州州长因腐败罪获刑14年

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透芝加哥12月7日电（记者 Janan Hanna）---前伊利诺州州长布拉戈耶维奇(Rod Blagojevich)周三因腐败罪被判14年监禁，罪名包括试图倒卖奥巴马离任後空缺的参议员席位。
民主党人布拉戈耶维奇周六将迎来55岁生日，他在2009年被撤职。根据判罚，他需要服刑至少约12年才能被释放。
美国地方法官James B. Zagel认定布拉戈耶维奇试图用权力交换职位和竞选资金。布拉戈耶维奇曾恳请Zagel原谅，称自己"非常懊悔"。
Zagel表示，在宣判前，他接受了布拉戈耶维奇的道歉，但这"为时已晚"。Zagel不同意辩护律师提出的布拉戈耶维奇受其手下误导的观点。
"布拉戈耶维奇不是被其手下引向罪恶深渊，而是他把手下们引向罪恶深渊，毁掉了其中一些人的前程。"
审讯期间，公诉人向法庭提供的证据显示，布拉戈耶维奇试图通过提名众议员Jesse Jackson Jr.为参议员，从其支持者那里换取150万美元竞选资金；证据还表明，布拉戈耶维奇试图通过提名奥巴马选择的Valerie Jarrett为参议员，换取内阁职位或收入很高的华府职位，Jarrett目前任白宫助理。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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