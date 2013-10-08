美国面临违约的“难堪”处境--联储官员

路透达拉斯10月7日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，已经迫使政府停摆的国会僵局可能把美国推到主权债务违约的边缘。

如果国会在10月17日之前不上调联邦举债上限，美国政府手头的资金将非常紧张，10月17日之后的一周内就可能违约。

“我非常不希望会违约，也不认为会出现这种情况，但要到最后一刻才会知道，”费希尔称。“这使美国非常难堪。”

美国总统奥巴马周一称，他将接受短期提高美国借债上限，以免发生危机的作法。这使得化解财政僵局出现一线曙光。

不过这样的语气转变还不足以安慰费希尔。一直对美国财政政策多所批评的费希尔认为财政政策拖累了美国的未来。

“这真是华府版的‘三个臭皮匠’，”他讽刺地说。费希尔暗指上个世纪很受欢迎的一出低俗胡闹喜剧(The Three Stooges/又译‘活宝三人组’)。

费希尔重申他的看法，认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)为提振经济已采取了足够的行动，甚至还过多了；掣肘经济成长的是议员们无法阐明赋税和支出政策。

他不愿预测美联储何时会决定开始减少购债。

“委员会当时整体认为，我们还没有经济在改善的证据，”费希尔谈及美联储上月意外决定不削减每月850亿美元资产购买计划称。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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