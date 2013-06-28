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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 12:05 BJT

美国债市：本周标债结果疲弱突显出投资人对债市跌势心有余悸

在周三标售的五年期公债中，直接买家买走了3.56%，为2009年11月以来五年期新债标售的最低比例。在周二的350亿美元两年期公债标售中，直接买家的购买比例为7.83%，亦为2012年4月以来的最低。

而在周四的290亿美元七年期公债标售中，直接买家占据了15.72%的份额，是去年7月以来的最低。

直接买家份额下降的同时，资金在最近几周也流出债市共同基金。

美国投资公司协会(ICI)周三发布数据显示，美国境内的债券基金在6月19日止当周遭遇79.7亿美元的资金流出，为2011年8月以来首次连续三周出现资金外流。

本周直接买家影响下降，而通过初级交易商进行的“间接”买盘却跳增。

上周70亿美元30年期通胀保值公债(TIPS)标售中，间接买家的购买比例达到60.79%的纪录高点，而直接买家的购买比重则降至0.36%的纪录低位。

分析师和交易商认为，近期债券市场剧烈震荡，促使基金公司和大型外国央行重回间接买家行列。(完)
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