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债券 | 2017年 6月 11日 星期日 09:50 BJT

美国债市：10年期公债期货投机客净多仓连续第二周下降--CFTC

    路透6月9日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美
国10年期公债期货净多仓连续第二周下降。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，6月6日投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为21
2,066口。              
        
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为258,165口。         
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：    
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        248,321        228,431
     多头仓位        287,639        239,430
     净仓位          -39,318        -10,999
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        531,661        503,499
     多头仓位        626,965        589,970
     净仓位          -95,304        -86,471
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        878,894        877,526
     多头仓位        666,828        619,361
     净仓位          212,066        258,165
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        159,365        155,658
     多头仓位        136,455        134,638
     净仓位           22,910         21,020
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位         39,345         31,191
     多头仓位        138,394        143,630
     净仓位          -99,049       -112,439 
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        881,830        755,600
     多头仓位      3,147,743      3,212,645
     净仓位       -2,265,913     -2,457,045 
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
                    6月6日当周       前一周                   
     多头仓位        321,166        300,539
     多头仓位        322,134        302,479
     净仓位             -968         -1,940(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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