全球债市：暗淡的美国就业数据令债市空头ETF遭遇大跌

路透纽约4月5日 - 债券市场空头周五遭受打击，因为此前出炉的美国非农就业数据疲弱，令华尔街震惊，并激励美国公债价格创下逾10个月以来的最大涨幅。

押注美国长期政府公债价格走跌的上市交易基金(ETF)遭遇到去年5月底以来的最大单日跌幅，而30年期公债价格录得同期的最大单日涨幅。

在一周之前，美国长期公债还录得一年以来最差的季度表现，因为市场预期美国经济正在回暖，并预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前放慢或者停止购债步伐。

而另一方面，押注公债价格下跌的ETF则取得了一年来最大的季度涨幅。

对经济表现的乐观看法在周五接受考验，因政府公布3月美国非农就业岗位仅增长8.8万个，不到分析师预估增幅20万个的一半。

“这一数字让不少人措手不及，匆忙再度买入公债，”富达投资的投资组合经理Bill Irving谈及周五就业数据时说。

在看空债市的大型ETF中，Proshares 20年期以上公债超空头基金 较周四下挫4.04%，一周跌幅达到8.54%。该基金规模为32亿美元，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏，该基金第一季上涨3.56%，并吸引到2.092亿美元资金流入，在最近一周又吸引到3,840万美元。