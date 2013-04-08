全球债市：暗淡的美国就业数据令债市空头ETF遭遇大跌

中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透纽约4月5日 - 债券市场空头周五遭受打击，因为此前出炉的美国非农就业数据疲弱，令华尔街震惊，并激励美国公债价格创下逾10个月以来的最大涨幅。
押注美国长期政府公债价格走跌的上市交易基金(ETF)遭遇到去年5月底以来的最大单日跌幅，而30年期公债价格录得同期的最大单日涨幅。
在一周之前，美国长期公债还录得一年以来最差的季度表现，因为市场预期美国经济正在回暖，并预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前放慢或者停止购债步伐。
而另一方面，押注公债价格下跌的ETF则取得了一年来最大的季度涨幅。
对经济表现的乐观看法在周五接受考验，因政府公布3月美国非农就业岗位仅增长8.8万个，不到分析师预估增幅20万个的一半。
“这一数字让不少人措手不及，匆忙再度买入公债，”富达投资的投资组合经理Bill Irving谈及周五就业数据时说。
在看空债市的大型ETF中，Proshares 20年期以上公债超空头基金 较周四下挫4.04%，一周跌幅达到8.54%。该基金规模为32亿美元，根据汤森路透旗下基金分析公司理柏，该基金第一季上涨3.56%，并吸引到2.092亿美元资金流入，在最近一周又吸引到3,840万美元。
市场专业人士建议投资者不要持有此类杠杆型ETF，因为它们波动极为剧烈，在市场走向与基金押注相反时倾向于放大亏损。(完)
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，