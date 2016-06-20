版本:
中国
债券 | 2016年 6月 20日 星期一 23:42 BJT

标题新闻：高盛称如英国公投结果是留欧，料10年期英债和美债收益率分别升20-25个和20个基点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐