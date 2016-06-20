版本:
中国
债券 | 2016年 6月 20日 星期一 23:47 BJT

标题新闻：高盛称目前作空美债作多意大利公债为时过早，因民调显示脱欧和留欧阵营仍难分胜负

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐