美国债市：公债价格结束四日连跌反弹，因全球经济增长忧虑拖累股市走低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 公债价格上涨，结束了四连跌
* 长债价格涨一个大点
* 股市回吐早盘的涨幅
* 欧元区公债收益率下滑
路透纽约10月21日 - 美国公债价格周三上涨，结束了之前的四日连跌，因股市下跌，日本出口数据令人失望，人们对全球经济增长的担忧重燃，打压了美国将很快升息的前景。
30年期公债 涨幅最大，跳升逾一大点，收益率从周二的2.92%跌至2.86%。
日本财务省数据显示，1-9月出口仅增长0.6%，路透调查的分析师预计增长3.4%。日本向世界第二大经济体中国的出口下滑，损及出口量，该数据加剧了海外需求疲弱可能令日本经济重陷衰退的担忧。
中国的经济增长自2008年全球金融危机以来首次跌破7%，经济放缓的连带影响在亚洲扩散。
“这都使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会升息，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称，“市场没有题材可作，今天没有经济数据，联储官员讲话也没有。”
美联储决策者将在下周开会讨论是否将执行近十年来首次升息，市场曾普遍认为美联储会在9月会议上升息。
下周升息的期望值很低，但10月28日会议最后一天发表的公开市场委员会(FOMC)声明以及对经济的评估将会令市场紧张。
根据CRT Capital分析师David Ader和Ian Lyngen，公债市场交投清淡，因欧洲央行周四召开政策会议可能会扩大公债购买计划，欧洲央行主席德拉吉将召开新闻发布会。
“预计欧洲央行不会改变3月开始执行的现行量化宽松计划，目前的计划是到2016年9月结束，”分析师写道，“市场情绪已经转变，主张在未来几个月的某一时候扩大这个政策。”
指标10年期美国公债 价格涨12/32，收益率报2.03%。
美国三年期公债 价格微涨1/32，收益率报0.90%。五年期美债 价格涨4/32，收益率报1.36%。
欧元区指标公债德国10年期公债收益率 周三下跌3个基点至0.59%，在周二交易中被大量抛售曾触及0.63%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (+01/32) 0.625
五年期公债 100-02/32 (+04/32) 1.362
10年期公债 99-24/32 (+12/32) 2.030
30年期公债 100-03/32(+1-02/32) 2.870(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”