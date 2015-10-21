美国债市：公债价格结束四日连跌反弹，因全球经济增长忧虑拖累股市走低

* 公债价格上涨，结束了四连跌

* 长债价格涨一个大点

* 股市回吐早盘的涨幅

* 欧元区公债收益率下滑

路透纽约10月21日 - 美国公债价格周三上涨，结束了之前的四日连跌，因股市下跌，日本出口数据令人失望，人们对全球经济增长的担忧重燃，打压了美国将很快升息的前景。

30年期公债 涨幅最大，跳升逾一大点，收益率从周二的2.92%跌至2.86%。

日本财务省数据显示，1-9月出口仅增长0.6%，路透调查的分析师预计增长3.4%。日本向世界第二大经济体中国的出口下滑，损及出口量，该数据加剧了海外需求疲弱可能令日本经济重陷衰退的担忧。

中国的经济增长自2008年全球金融危机以来首次跌破7%，经济放缓的连带影响在亚洲扩散。

“这都使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会升息，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称，“市场没有题材可作，今天没有经济数据，联储官员讲话也没有。”

美联储决策者将在下周开会讨论是否将执行近十年来首次升息，市场曾普遍认为美联储会在9月会议上升息。

下周升息的期望值很低，但10月28日会议最后一天发表的公开市场委员会(FOMC)声明以及对经济的评估将会令市场紧张。

根据CRT Capital分析师David Ader和Ian Lyngen，公债市场交投清淡，因欧洲央行周四召开政策会议可能会扩大公债购买计划，欧洲央行主席德拉吉将召开新闻发布会。

“预计欧洲央行不会改变3月开始执行的现行量化宽松计划，目前的计划是到2016年9月结束，”分析师写道，“市场情绪已经转变，主张在未来几个月的某一时候扩大这个政策。”

指标10年期美国公债 价格涨12/32，收益率报2.03%。

美国三年期公债 价格微涨1/32，收益率报0.90%。五年期美债 价格涨4/32，收益率报1.36%。

欧元区指标公债德国10年期公债收益率 周三下跌3个基点至0.59%，在周二交易中被大量抛售曾触及0.63%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+01/32) 0.625

五年期公债 100-02/32 (+04/32) 1.362

10年期公债 99-24/32 (+12/32) 2.030

30年期公债 100-03/32(+1-02/32) 2.870(完)

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