美国债市：公债价格连涨第二日，因财政部推迟公债标售

* 股市涨逾1%

* 公债标售推迟助涨短债

路透纽约10月22日 - 美国公债价格周四上涨，跟随海外债市反弹走势，政府因债务上限原因推后两年期公债标售，提振了短债价格。

欧洲公债市场急涨，因欧洲央行总裁德拉吉暗示欧元区将采取更为宽松的货币政策。

指标德国两年期公债收益率 跌至负0.322%的纪录新低，下跌7个基点，因市场开始消化欧洲央行进一步下调存款利率的可能性。

“看似美债今日跟随德债的强劲走势上扬，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易主管Charles Comiskey称。

财政部罕见地宣布推迟原定于下周二进行的两年期公债标售，将二级市场上的两年期公债 收益率推至0.596%的盘中低点。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率变化特别敏感的两年期公债收益率最新报0.6%，价格上涨2/32。

根据路透数据，包括五年期公债 在内的其他短债价格也上涨。五年期公债收益率最新报1.34%，价格上涨2/32。

“这表明需求不变，但供应减少。在目前充满不确定的时期，这提振了对避险公债的需求，两年期公债的需求最为强劲，”Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan称，“财政部的公告是意料之外的。”

财政部称，下周将继续进行其他公债的标售，但指出存在政府无法在11月2日结算原计划于下周二标售的两年期公债的风险。

美国股市上涨逾1%。30年期公债收益率 盘中涨至2.9%，后回落至2.86%，价格上涨4/32。

麦当劳 和其他公司的业绩强劲提振股市走高，美国上周初请失业金人数四周均值创1973年以来最低。

BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说，美国财政部上次推迟公债标售是在2003年，当时标售仅推迟了一天。

“此次推迟的时间可能更长，因结算日更临近财政部上调举债上限的‘最后期限’--11月3日，”Kohli在给客户的报告中称。“此外，11月初的再融资操作也有可能被推迟。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+02/32) 0.601

五年期公债 100-04/32 (+01/32) 1.350

10年期公债 99-25/32 (+02/32) 2.025

30年期公债 100-08/32 (+04/32) 2.862(完)

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