美国债市：公债价格上扬，因耐久财订单数据疲弱

* 耐久财订单数据疲弱，导致美国第三季GDP成长预估被下调

* 财政部不久将确定两年期公债标售的时间

* 投资者关注美联储政策声明，从中寻找是否在12月升息的线索

路透纽约10月27日 - 美国公债价格周二上扬，因美国9月耐久财订单减少，巩固了第三季美国经济成长放缓的看法，支撑了投资者对低风险公债的需求。

美国商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.3%，8月修正后为下降1.6%。这是一项备受关注的反应企业支出计划的指标。

“并非仅仅因为9月耐久财订单这一个数据就促使分析师下调GDP成长预估，是8月数据被下修，以及近几周公布的多数数据都乏善可陈共同作用的结果，”Thornburg Investment Management固定收益团队的董事总经理兼资产组合经理Jason Brady表示。

公债价格涨幅受限，因投资者在五年和七年期公债本周稍后标售前持谨慎态度。另外，投资者还关注周二开始的为其两天的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，希望从明日的声明中找到联储何时开始升息的线索，这进一步限制了公债价格的涨势。

“联储有机会在明日设定基调，迫使市场消化12月升息几率提高的预期，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示。

指标10年期公债价格 上扬7/32，收益率报2.029%，较周一尾盘跌3个基点。盘中低至2.009%。

30年期公债 价格上扬7/32，收益率报2.855%，较周一尾盘下跌1个基点。

供应方面，财政部将在周三标售350亿美元五年期公债；周四标售290亿美元七年期公债 。财政部还将在周三标售150亿美元两年期浮息公债。

财政部推迟了月度两年期固息公债标售，因11月3日是上调举债上限的最后期限，而此次公债标售原定在11月2日结算，如果举债上限未能如期被上调，则政府可能无法借款。

在国会共和党领导人和白宫周一晚间达成两年期预算和延长债务上限至2017年3月的临时协议后，财政部可能很快会确定两年期公债的标售日期。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+01/32) 0.621

五年期公债 100-02/32 (+06/32) 1.360

10年期公债 99-23/32 (+08/32) 2.032

30年期公债 100-13/32 (+08/32) 2.855(完)

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