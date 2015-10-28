美国债市：公债价格下挫，美联储保留了12月升息的可能性

* 美联储发布声明后，中短期公债收益率升至一个月高位

* 两年期公债收益率创2月来最大单日升幅

* 收益率曲线趋平，因交易商重燃对12月升息的押注

* 两年五年期公债标售期浮息公债和需求令人失望

路透纽约10月28日 - 美国公债价格周三下滑，中短期公债收益率触及一个月最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明保留了12月升息的可能性，令原本预计不会暗示今年升息的交易商意外。

美联储淡化对全球经济趋弱给美国经济成长造成冲击的担忧，这一因素令美联储在9月维持利率在近零水准。

“我认为声明减少了对国际资本市场的关注，将焦点更多转向国内就业状况，这增加了对即将公布的就业数据的关注度，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

利率期货走势暗示交易商目前预计美联储在七周后的下次会议上升息的几率为43%，周二为33%。

“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估为实现就业最大化和2%通胀目标所取得的和预计将取得的进展，”美联储在结束为期两日货币政策会议后的声明中表示。

分析师表示，12月升息预期重燃，刺激了对中短期公债的抛售以及对较长期公债的买盘，因预期较短期公债收益率升得要比较长期公债快。

“中期公债承压，短期公债下挫令收益率曲线趋平，因升息时机可能比市场预期更早，”法国兴业银行Societe Generale美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。

收益率曲线趋平的走势令五年期/30年期公债收益率差收窄至1.41个百分点，为8月底来最窄。

美联储发布声明前，公债市场已经承压，因150亿美元两年期浮息公债和350亿美元五年期公债标售需求令人失望。

美国财政部明日还将发售290亿美元七年期公债。

根据路透数据，对交易商对美联储政策看法改变最为敏感的两年期公债 收益率尾盘升至0.707%，大涨9个基点，为2月6日来最大单日升幅。

指标10年期公债价格 跌20/32，收益率报2.099%，升7个基点。30年期公债 价格跌16/32，收益率报2.876%，升2.5基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-05/32) 0.703

五年期公债 99-20/32 (-15/32) 1.456

10年期公债 99-06/32 (-19/32) 2.094

30年期公债 99-32/32 (-16/32) 2.876(完)

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