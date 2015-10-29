美国债市：公债价格大跌，因经济增长数据向好且企业债供应增加

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* 大部分美国公债收益率升至一个月高位

* 企业债供应推高长债收益率

* 最新公布的美国GDP数据支持12月升息的可能性

* 美国标售290亿美元7年期公债，需求稳健

路透纽约10月29日 - 美国公债价格周四下跌，指标公债收益率升至一个月最高，因消费支出强劲推动第三季美国经济增长，这增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的几率。

以软件巨擘微软公司为首的一波企业债供应使市场跌幅被放大，因交易商抛售美债，来对冲他们承销的公司债。

商业部称，消费者支出增加3.2%，但对国内生产总值(GDP)的贡献被库存增幅锐减所削弱，第三季GDP增长年率初估值为1.5%，低于路透调查的分析师预估的1.6%。

“GDP数据也许足够好，不至于令美联储对经济持负面看法，”Schwab Center for Financial Research固定收益主管Collin Martin称。

第三季经济增长数据发布前一天，美联储决定维持近零利率不变，但保留了在12月15-16日会议上升息的可能性，称就业市场进一步改善。

根据CME Group的FedWatch工具，美联储政策声明发表前，利率期货走势暗示交易员消化的12月升息的可能性大约为三分之一，截至周四晚，利率期货走势暗示12月升息的可能性现为50%。

“美联储希望12月升息的可能性为50%，他们达到了目标，”摩根士丹利投资组合经理Jim Caron称。

美国经济富有韧性的表现令12月升息的可能性重燃，美国公债收益率普遍上涨至一个月最高，吸引低吸投资者转向290亿美元的7年期公债标售。

根据路透数据，对交易商对美联储政策看法改变最为敏感的两年期公债 收益率升2个基点至0.724%，稍早触及0.736%的逾一个月最高水平。

指标10年期公债价格 跌23/32，收益率报2.171%，升8个基点，升穿200日移动均线，触及9月底以来最高水平。

30年期公债 价格跌近2个大点，收益率报2.961%，升近10个基点。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.728

五年期公债 99-08/32 (-08/32) 1.532

10年期公债 98-15/32 (-23/32) 2.174

30年期公债 98-08/32 (-1-31/32) 2.965(完)

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