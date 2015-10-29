美国债市：公债价格大跌，因经济增长数据向好且企业债供应增加

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
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* 大部分美国公债收益率升至一个月高位
* 企业债供应推高长债收益率
* 最新公布的美国GDP数据支持12月升息的可能性
* 美国标售290亿美元7年期公债，需求稳健
路透纽约10月29日 - 美国公债价格周四下跌，指标公债收益率升至一个月最高，因消费支出强劲推动第三季美国经济增长，这增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的几率。
以软件巨擘微软公司为首的一波企业债供应使市场跌幅被放大，因交易商抛售美债，来对冲他们承销的公司债。
商业部称，消费者支出增加3.2%，但对国内生产总值(GDP)的贡献被库存增幅锐减所削弱，第三季GDP增长年率初估值为1.5%，低于路透调查的分析师预估的1.6%。
“GDP数据也许足够好，不至于令美联储对经济持负面看法，”Schwab Center for Financial Research固定收益主管Collin Martin称。
第三季经济增长数据发布前一天，美联储决定维持近零利率不变，但保留了在12月15-16日会议上升息的可能性，称就业市场进一步改善。
根据CME Group的FedWatch工具，美联储政策声明发表前，利率期货走势暗示交易员消化的12月升息的可能性大约为三分之一，截至周四晚，利率期货走势暗示12月升息的可能性现为50%。
“美联储希望12月升息的可能性为50%，他们达到了目标，”摩根士丹利投资组合经理Jim Caron称。
美国经济富有韧性的表现令12月升息的可能性重燃，美国公债收益率普遍上涨至一个月最高，吸引低吸投资者转向290亿美元的7年期公债标售。
根据路透数据，对交易商对美联储政策看法改变最为敏感的两年期公债 收益率升2个基点至0.724%，稍早触及0.736%的逾一个月最高水平。
指标10年期公债价格 跌23/32，收益率报2.171%，升8个基点，升穿200日移动均线，触及9月底以来最高水平。
30年期公债 价格跌近2个大点，收益率报2.961%，升近10个基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.728
五年期公债 99-08/32 (-08/32) 1.532
10年期公债 98-15/32 (-23/32) 2.174
30年期公债 98-08/32 (-1-31/32) 2.965(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。