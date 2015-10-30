美国债市：美国公债价格上扬，因数据不佳和月底买盘

* 投资者预计欧洲和日本央行将推出更多经济刺激举措

* 美国公债价格可能录得6月来首月下跌

路透纽约10月30日 - 美国公债价格周五上扬，指标公债收益率从一个月高位回落，因海内外经济数据疲软，重燃交易商对全球成长缓慢的预期，另外，月底买盘提振较长期公债价格。

不过，根据巴克莱编制的一项指数，美国公债价格可能录得6月来首月下跌，因市场再度预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月15-16日的会议上升息。

周五，部分投资者买入公债，因押注欧洲和日本央行将扩大购债刺激计划规模以抗击通缩。

分析师称，基金经理购买较长期公债以跟上预期的月底资产组合基准调整也扶助推高长债价格。

“公债盘中承压，但在最后的几个小时反弹，主要是受月底买盘推动，”Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示。

自美联储周三暗示可能在12月升息，以及数据显示受相对稳健的消费者支出推动美国经济第三季扩张后，公债价格回落。

今日盘中，公债价格回落，致使指标公债收益率攀升至9月底以来最高，但稍后缩减部分跌幅。

美国核心个人消费支出(PCE)物价指数9月仅小升0.1%，表明国内需求有所降温，未能为美联储七周后升息提供理据。

另外，10月密西根大学消费者信心指数终值反弹2.8点，至90.0。第三季美国政府雇用成本指数上扬0.6%，与分析师的预期一致，且大于第二季0.2%的增幅。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货的表现暗示，交易商仍预计美联储在12月升息的机率为50%，与周四基本一致。

“下周将公布的就业数据举足轻重。将会打破50-50的平衡局面，”Nomura Securities International的利率策略师Stanley Sun在谈到10月非农就业报告时说。

指标10年期公债价格 上扬7/32，收益率报2.146%，较周四尾盘跌逾2个基点。

30年期公债价格 涨23/32，收益率报2.927%，较昨日下挫近4个基点。

另外，财政部将本周推迟的260亿美元两年期公债标售的时间重新设定在11月4日。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 0.732

五年期公债 99-10/32 (+02/32) 1.522

10年期公债 98-23/32 (+08/32) 2.146

30年期公债 98-31/32 (+24/32) 2.927(完)

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