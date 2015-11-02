美国债市：公债收益率上涨，因市场继续押注美联储12月升息

* 美国10年期公债收益率触及逾五周高位

* 美国两至七年期公债收益率触及逾六周高位

* 交易商等待周五美国10月就业报告出炉

路透纽约11月2日 - 指标美国10年期公债收益率周一触及逾五周最高水平，短债触及逾六周最高位，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将在12月升息。

分析师称，收益率今日上涨是上周上扬走势的延续。美联储在10月28日会议上维持利率不变，但明确表示将可能在12月升息，美债收益率上周因此走高。

指标10年期公债收益率周一触及2.189%的9月25日以来最高水平，而两至七年期的公债收益率触及9月17日来最高位。

“人们已经意识到，美联储在升息问题上是很固执的，”法国兴业银行策略部主任Robbert van Batenburg称。美联储进行2006年以来的首次升息会损害公债价格，公债价格和其收益率的走势相反。

分析师称，月底买盘的结束也令公债价格周一失去了一些支撑，风险意愿的增加令投资者倾向股票，卖出一些避险的美国公债。

不过，收益率上涨幅度有限，因交易商等待将于周五发布的美国10月非农就业数据，路透调查的分析师预计，上月美国非农就业岗位增加18万个。

道明证券(TD Securities)利率策略师Gennadiy Goldberg称，在就业报告出台前，投资者不愿意对美国公债大举押注。

指标10年期公债价格 最新跌9/32，收益率报2.184%，高于上周五尾盘的2.151%。30年期公债 价格跌12/32，收益率报2.955%，高于上周五尾盘的2.936%。

最易受美联储政策利率政策影响的两年期公债 跌1/32，收益率报0.757%，守在稍早触及的盘中高点。两年期公债收益率上周五尾盘报0.736%。

美国七年期公债 价格最新跌8/32，收益率报1.930%，一度触及1.933%的盘中高位，上周五尾盘报1.891%。

美国股市方面，指标标普500指数上涨1.19%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.757

五年期公债 99-04/32 (-05/32) 1.561

10年期公债 98-13/32 (-09/32) 2.184

30年期公债 98-14/32 (-12/32) 2.954(完)

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