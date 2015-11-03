重发-美国债市：公债收益率触至少六周高位，因预计美联储升息且公司债供应增加

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* 交易商为美联储12月升息作准备

* 两到10年期公债收益率触及六周高位

* 30年期公债收益率六周来首次超过3%，

* 周五的美国10月就业报告备受关注

路透纽约11月3日 - 美国指标公债和短债收益率周二触及逾六周高位，因市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息，企业债供应不断增加将长债收益率推升六周高位。

分析师称，自从美联储在10月28日的声明中明确表示将在12月评估是否升息以来，对12月升息的预期增强，预计周五发布的美国10月就业报告将足够强劲，从而提振升息预期。

根据路透调查，经济学家预计美国雇主上月增加18万个就业岗位。12月升息预期令短债收益率扩大近日来的涨幅，短债被认为最易受美联储升息的影响，指标公债收益率也升至逾六周高位。

“既然在大多数投资者看来，12月升息的可能性增加了，短期公债收益率作出反应，如预期上升，”Pioneer Investments资产组合经理Michael Temple称。

两到10年期公债收益率触及9月17日来最高水平，指标10年期公债收益率 达到2.2250%。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场周二的走势暗示，美联储12月升息的可能性为52%。

30年期公债 收益率六周来首次超过3%，分析师称，最近企业债发行促使交易商卖出美国长期公债，买入期限相近的企业债。

除企业债供应之外，通胀率走高的预期也推高30年期公债收益率，Temple称。

根据圣路易斯联储的数据，上周五投资者未来五年的五年通胀预期为1.86%，9月底为2009年初以来最低1.75%。

美国两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.7698%，盘中触及0.7780%的高位，周一收于0.7530%。

美国五年期公债 价格下跌4/32，收益率报1.5958%，盘中触及1.6020%的高位，周一收于1.5640%。

-----------------------2017 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.770

五年期公债 98-31/32 (-05/32) 1.594

10年期公债 98-03/32 (-10/32) 2.220

30年期公债 97-18/32 (-27/32) 3.000(完)

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