重发-美国债市：公债收益率触至少六周高位，因预计美联储升息且公司债供应增加

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以删除多余字节。)
* 交易商为美联储12月升息作准备
* 两到10年期公债收益率触及六周高位
* 30年期公债收益率六周来首次超过3%，
* 周五的美国10月就业报告备受关注
路透纽约11月3日 - 美国指标公债和短债收益率周二触及逾六周高位，因市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息，企业债供应不断增加将长债收益率推升六周高位。
分析师称，自从美联储在10月28日的声明中明确表示将在12月评估是否升息以来，对12月升息的预期增强，预计周五发布的美国10月就业报告将足够强劲，从而提振升息预期。
根据路透调查，经济学家预计美国雇主上月增加18万个就业岗位。12月升息预期令短债收益率扩大近日来的涨幅，短债被认为最易受美联储升息的影响，指标公债收益率也升至逾六周高位。
“既然在大多数投资者看来，12月升息的可能性增加了，短期公债收益率作出反应，如预期上升，”Pioneer Investments资产组合经理Michael Temple称。
两到10年期公债收益率触及9月17日来最高水平，指标10年期公债收益率 达到2.2250%。
根据CME Group的FedWatch工具，利率期货市场周二的走势暗示，美联储12月升息的可能性为52%。
30年期公债 收益率六周来首次超过3%，分析师称，最近企业债发行促使交易商卖出美国长期公债，买入期限相近的企业债。
除企业债供应之外，通胀率走高的预期也推高30年期公债收益率，Temple称。
根据圣路易斯联储的数据，上周五投资者未来五年的五年通胀预期为1.86%，9月底为2009年初以来最低1.75%。
美国两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.7698%，盘中触及0.7780%的高位，周一收于0.7530%。
美国五年期公债 价格下跌4/32，收益率报1.5958%，盘中触及1.6020%的高位，周一收于1.5640%。
-----------------------2017 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-23/32 (-01/32) 0.770
五年期公债 98-31/32 (-05/32) 1.594
10年期公债 98-03/32 (-10/32) 2.220
30年期公债 97-18/32 (-27/32) 3.000(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选