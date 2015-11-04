美国债市：两年期公债收益率攀升，因叶伦暗示可能在12月升息

* 美联储主席叶伦指出存在12月升息的可能性

* 美国两年期公债收益率触及四年半高位

* 美国三年期公债收益率触及四个月高位

* 美国五年期公债收益率触及近三个月高位

* 美国10月民间就业和服务业数据良好

路透纽约11月4日 - 美国两年期公债收益率周三触及四年半最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美国经济“表现良好”，可能为12月升息提供理据。

叶伦在众议院金融服务委员会作证时指出，可能在12月升息，但表示一旦开始升息，只会以缓慢的步伐上调利率，以免损及经济复苏。

美国两年期公债收益率盘中触及2011年4月以来最高0.8200%。三年期公债收益率触及四个月最高1.1484%。五年期公债收益率触及约三个月最高1.6520%。

短债收益率今日的变动幅度大于长债，因市场认为它们最易受美联储升息影响。指标10年期公债收益率盘中触及约七周高位2.2413%，30年期公债收益率触及逾六周最高3.0110%。

“叶伦的讲话与上周我们获得的信息一致，即美联储真的试图保持12月升息的可能性，”野村证券国际驻纽约的美国利率策略部主管George Goncalves表示。

美联储在10月28日的政策声明中明确提及，将在12月会议上评估是否升息。短期公债收益率周三稍早攀升，因美国10月服务业和民间就业数据支持了美联储将在12月升息的预期。

“叶伦说如果数据良好，肯定存在12月升息的可能性，而我认为今日的数据支持了经济表现良好的事实，”道明证券驻纽约的全球利率策略部主管Priya Misra表示。

分析师还表示，数据巩固了周五公布的非农就业报告将增加12月加息可能性的预期。分析师预计，10月非农就业岗位增加18万个。

财政部标售260亿美元两年期公债需求疲弱。投标倍数为2010年5月以来最低。

美国指标10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.2322%，周二尾盘为2.2200%。

美国30年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.9960%，周二尾盘报3.0010%。

美国两年期公债价格 尾盘跌2/32，收益率从周二的0.7700%上扬至0.8158%。

-----------------------2039 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (- 3/32) 0.816

五年期公债 98-24/32 (- 7/32) 1.637

10年期公债 97-31/32 (- 4/32) 2.232

30年期公债 97-20/32 (+ 3/32) 2.996(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价