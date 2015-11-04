美国债市：两年期公债收益率攀升，因叶伦暗示可能在12月升息

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
* 美联储主席叶伦指出存在12月升息的可能性
* 美国两年期公债收益率触及四年半高位
* 美国三年期公债收益率触及四个月高位
* 美国五年期公债收益率触及近三个月高位
* 美国10月民间就业和服务业数据良好
路透纽约11月4日 - 美国两年期公债收益率周三触及四年半最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美国经济“表现良好”，可能为12月升息提供理据。
叶伦在众议院金融服务委员会作证时指出，可能在12月升息，但表示一旦开始升息，只会以缓慢的步伐上调利率，以免损及经济复苏。
美国两年期公债收益率盘中触及2011年4月以来最高0.8200%。三年期公债收益率触及四个月最高1.1484%。五年期公债收益率触及约三个月最高1.6520%。
短债收益率今日的变动幅度大于长债，因市场认为它们最易受美联储升息影响。指标10年期公债收益率盘中触及约七周高位2.2413%，30年期公债收益率触及逾六周最高3.0110%。
“叶伦的讲话与上周我们获得的信息一致，即美联储真的试图保持12月升息的可能性，”野村证券国际驻纽约的美国利率策略部主管George Goncalves表示。
美联储在10月28日的政策声明中明确提及，将在12月会议上评估是否升息。短期公债收益率周三稍早攀升，因美国10月服务业和民间就业数据支持了美联储将在12月升息的预期。
“叶伦说如果数据良好，肯定存在12月升息的可能性，而我认为今日的数据支持了经济表现良好的事实，”道明证券驻纽约的全球利率策略部主管Priya Misra表示。
分析师还表示，数据巩固了周五公布的非农就业报告将增加12月加息可能性的预期。分析师预计，10月非农就业岗位增加18万个。
财政部标售260亿美元两年期公债需求疲弱。投标倍数为2010年5月以来最低。
美国指标10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.2322%，周二尾盘为2.2200%。
美国30年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.9960%，周二尾盘报3.0010%。
美国两年期公债价格 尾盘跌2/32，收益率从周二的0.7700%上扬至0.8158%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-21/32 (- 3/32) 0.816
五年期公债 98-24/32 (- 7/32) 1.637
10年期公债 97-31/32 (- 4/32) 2.232
30年期公债 97-20/32 (+ 3/32) 2.996(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
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