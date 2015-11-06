美国债市：两年期公债收益率触五年半高位，因美国就业数据强劲

* 美国10月就业数据强于预期

* 美国两年期公债收益率触五年半高位

* 10年期公债收益率触逾三个月高位

* 美联储12月升息预期增强

路透纽约11月6日 - 美国两年期公债收益率周五急升至五年半最高水平，此前发布的美国10月就业数据强劲，增强了12月升息的预期。

美国劳工部周五公布，美国10月非农就业岗位增加27.1万个，预估为增加18.0万个，10月失业率为5.0%的七年半低位。 。

美国两年期公债收益率升至0.958%，自2010年5月来的最高水平，三年期公债收益率触1.281%的四年半高位，五年期公债收益率达到1.774%的近五个月高位。

七到10年期公债收益率触及逾三个月高位，指标10年期公债收益率触及2.349%，30年期公债收益率触及3.099%。

“非农就业数据肯定为美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派提供了更多的12月开始行动的理据，”Aberdeen Asset Management固定收益投资资深专家Patrick Maldari称。

美联储在考虑近10年来首次升息，本周稍早美联储主席叶伦重申可能在12月会议上升息。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，下个月升息的几率为70%，高于周四收盘时的58%，一个月前仅为5%。

“除非从现在开始到12月中以前的数据特别疲弱，美联储在12月行动的可能性非常、非常高，”OppenheimerFunds首席投资官Krishna Memani称。

本周，两年期公债收益率可能录得2月初以来的最大周涨幅，三到10年期公债收益率可能录得自6月以来的最大周涨幅，30年期公债收益率可能录得自8月底以来的最大周涨幅。

公债收益率与价格逆向而动。

美国10年期公债 价格跌22/32，收益率从周四尾盘的2.245%升至2.327%，美国两年期公债 价格下跌3/32，收益率从0.842%上涨至0.890%。

-----------------------2012 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-03/32) 0.890

五年期公债 98-09/32 (-14/32) 1.737

10年期公债 97-04/32 (-24/32) 2.331

30年期公债 95-28/32 (-1-15/32) 3.089(完)

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