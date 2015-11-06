美国债市：两年期公债收益率触五年半高位，因美国就业数据强劲

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
* 美国10月就业数据强于预期
* 美国两年期公债收益率触五年半高位
* 10年期公债收益率触逾三个月高位
* 美联储12月升息预期增强
路透纽约11月6日 - 美国两年期公债收益率周五急升至五年半最高水平，此前发布的美国10月就业数据强劲，增强了12月升息的预期。
美国劳工部周五公布，美国10月非农就业岗位增加27.1万个，预估为增加18.0万个，10月失业率为5.0%的七年半低位。 。
美国两年期公债收益率升至0.958%，自2010年5月来的最高水平，三年期公债收益率触1.281%的四年半高位，五年期公债收益率达到1.774%的近五个月高位。
七到10年期公债收益率触及逾三个月高位，指标10年期公债收益率触及2.349%，30年期公债收益率触及3.099%。
“非农就业数据肯定为美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派提供了更多的12月开始行动的理据，”Aberdeen Asset Management固定收益投资资深专家Patrick Maldari称。
美联储在考虑近10年来首次升息，本周稍早美联储主席叶伦重申可能在12月会议上升息。
根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，下个月升息的几率为70%，高于周四收盘时的58%，一个月前仅为5%。
“除非从现在开始到12月中以前的数据特别疲弱，美联储在12月行动的可能性非常、非常高，”OppenheimerFunds首席投资官Krishna Memani称。
本周，两年期公债收益率可能录得2月初以来的最大周涨幅，三到10年期公债收益率可能录得自6月以来的最大周涨幅，30年期公债收益率可能录得自8月底以来的最大周涨幅。
公债收益率与价格逆向而动。
美国10年期公债 价格跌22/32，收益率从周四尾盘的2.245%升至2.327%，美国两年期公债 价格下跌3/32，收益率从0.842%上涨至0.890%。
-----------------------2012 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-23/32 (-03/32) 0.890
五年期公债 98-09/32 (-14/32) 1.737
10年期公债 97-04/32 (-24/32) 2.331
30年期公债 95-28/32 (-1-15/32) 3.089(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选