美国债市：公债价格下跌，因30年期公债标售和企业债供应增加带来压力

* 美股下跌推高对避险公债的需求

* 美国标售160亿美元30年期公债，需求稳健

* 美联储官员密集发声，12月升息预期犹在

路透纽约11月12日 - 美国公债价格周四下滑，受累于与企业债供应增加和160亿美元30年期公债供应的相关卖盘，但美国股市大幅下挫带动的避险买需，缓解了公债价格下跌压力。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主要官员密集发声，对改变交易商的观点没有任何帮助，市场仍预计美联储会在12月15-16日会议上升息。

“今日主要是吸纳供应，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略负责人Subadra Rajappa称，“今天美联储官员的讲话没有什么新意。”

根据CME Group的FedWatch，美国利率期货走势暗示，下个月升息的机率为70%，该比例周二为72%，一个月前为6%。

美国公债市场周三因假日休市。

一位美联储官员周四在谈到货币政策时称，在七年维持近零利率后，利率正常化等待太长时间的风险与行动太快的风险现在已经接近均衡。

“我认为行动过快和行动过慢的风险目前接近均衡，”纽约联储总裁杜德利称。

对可能升息的担忧，以及商品价格的疲弱，打击了股票市场，标普500指数 下跌1%。

“股市的抛售带来了一些避险资金重回债市，”R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门负责人Larry Milstein称。

上周，两年期公债收益率 达到五年半的最高位0.958%。

周四尾盘，指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.322%，较周二涨1个基点。

30年期公债 基本持平，收益率小幅上涨，报3.097%。

30年期公债标售获得稳健需求后，30年期公债价格寻获支撑，缩小了稍早的跌幅。今天财政部标售30年期公债是本周640亿美元季度融资的最后一批公债标售。

本周的政府融资与最新一波企业债发行形成了竞争，根据汤森路透分公司IFR数据，本周截至目前，公司已经在投资级信贷市场筹集了超过210亿美元的资金。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.883

五年期公债 98-12/32 (-03/32) 1.721

10年期公债 99-12/32 (-02/32) 2.320

30年期公债 95-25/32 (+01/32) 3.093(完)

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