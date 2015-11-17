美国债市：长债价格上涨，受助于对恐怖袭击的担忧

* 有关英航客机和德国足球场的报道激发了避险需求

* 出脱企业债供应对冲提振公债买兴

* 美国10月CPI数据符合预期，支撑12月升息预期

路透纽约11月17日 - 美国长债价格周二上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避险需求。

德国汉诺威足球场因炸弹威胁被疏散，英航飞往波士顿的航班上一名乘客试图强行开舱门，分析师称，这些事件令金融市场紧张不安。

了解英航事件的人士告诉路透，飞往波士顿航班上的乘客没有试图闯进驾驶舱。

“有很多原因让人感到紧张，从而买入(公债)避险，”DRW Trading市场分析师Lou Brien称。

交易商称，这一波避险买盘，外加与出脱企业债利率对冲相关的买盘，引发了长债价格反弹。

长债稍早下跌，因美股上涨，美国消费者物价指数(CPI)上涨增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息的预期。

美国房屋建筑商信心和工业产出数据令人失望，限制了公债价格早盘的跌幅。

投资者可能在等待美联储是否将在四周后结束近零利率的进一步线索。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，美联储在12月首次升息的可能性为68%。

这一观点受到10月消费者物价(CPI)报告的支撑，CPI上涨0.2%，符合预期。核心CPI按年上涨1.9%，略低于美联储2%的通胀率目标。

“这是我们逾越的又一个障碍，今天没什么因素阻碍美联储在12月升息，”Credit Agricole Corporate & Investment Bank全球利率策略负责人David Keeble称。

在尾盘交易中，指标10年期公债 价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。30年期公债 价格涨15/32，收益率为3.048%，日内下跌2个基点。

两年期公债 收益率持平于0.851%。

-----------------------2013GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 0.851

五年期公债 98-23/32 (+01/32) 1.649

10年期公债 99-31/32 (+06/32) 2.254

30年期公债 99-07/32 (+20/32) 3.041

(完)

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